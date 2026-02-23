Ufficiale
Salernitana, Giuseppe Raffaele sollevato dall'incarico. Via anche il vice Ferrari
TUTTO mercato WEB
L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Giuseppe Raffaele, ed il suo vice Giacomo Ferrari.
Tutto il club ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi, augurando loro il meglio per il futuro personale e professionale.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
3 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Troilo eroe a San Siro, il padre: "Non gli importa dello scudetto, lui pensa a salvarsi e... al Mondiale"
Serie A
Vergognoso uscire contro il Bodo? Chivu stizzito: "No, l'Inter lo rispetta. E la Serie A non c'entra"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile