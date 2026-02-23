Ufficiale Arezzo, rinforzo a centrocampo: preso lo svincolato Mattia Viviani

Volto nuovo in casa Arezzo: il club toscano ha tesserato lo svincolato Mattia Viviani, di seguito la nota del club.

La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Viviani, centrocampista classe 2000, svincolato, nell’ultima stagione al Benevento. Viviani ha maturato esperienza tra Serie B e Serie C vestendo le maglie di Chievo, Cosenza e Benevento. Giocatore duttile e completo, può ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo. Viviani, che ha scelto il numero 23, ha firmato il contratto che lo legherà all’Arezzo fino al 30 giugno 2028 e si è già messo a disposizione di mister Bucchi e dello staff tecnico per i primi allenamenti in amaranto. La società gli dà il benvenuto ad Arezzo e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura professionale.