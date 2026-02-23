Fiorentina, Kean: "Grande gruppo, nei momenti difficili i compagni sono sempre stati con me"

La Fiorentina batte 1-0 il Pisa nel derby toscano del “Franchi”, valido per la 26/a giornata di Serie A, grazie al gol di Moise Kean al 13’, e compie un passo pesante in chiave salvezza, agganciando Lecce e Cremonese a quota 24 punti, con il Pisa fermo a 15 insieme al Verona. L’attaccante viola, arrivato al terzo centro consecutivo in campionato e ora alle spalle dei primi bomber della categoria, ha analizzato ai microfoni di DAZN il peso del successo, il momento personale e il legame con lo spogliatoio in una stagione complessa per la squadra di Vanoli. Nel post partita Kean ha insistito sul ruolo del gruppo, sulla necessità di mantenere “cattiveria giusta” in campo e sull’obiettivo di farsi trovare pronto anche in vista dei prossimi impegni con la nazionale.

Moise, Vanoli ha parlato di una vittoria che vale nove punti. Il coro e l’abbraccio della curva sembrano confermare l’importanza di questo risultato.

"Sì, assolutamente. Abbiamo lavorato sodo, ma non ci fermiamo qua. Sappiamo che siamo un grande gruppo. Abbiamo avuto momenti difficili, ma adesso piano piano stiamo cercando di uscirne. Dobbiamo metterci la cattiveria giusta, come abbiamo messo oggi. Possiamo fare tanto."

In una stagione complicata ti ritrovi dietro ai capocannonieri della Serie A, come Lautaro Martínez e altri, e all’orizzonte c’è anche la nazionale.

"Sì, assolutamente. È importante dare il passo giusto ogni volta, farsi trovare pronti. Anche e soprattutto grazie ai compagni. Anche nei momenti difficili sono sempre stati dietro. Mi hanno aiutato tantissimo. Come ho detto, bisogna farsi trovare pronti e spero di farlo bene."

Chiudiamo con una battuta: da quando hai cambiato look hai fatto tre su tre in campionato. Coincidenza o talismano?

"No, sicuramente non è questo. Sicuramente non mi attacco a queste cose. Bisogna dire grazie al gruppo. Ho lavorato tanto in questi mesi e per questo i risultati arrivano. Speriamo di continuare così."