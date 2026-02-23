Fiorentina, Fagioli: "Loro più aggressivi, noi bravi a gestire. Appoggiarsi a Kean è fondamentale"

La Fiorentina supera 1-0 il Pisa nel derby toscano dell’“Artemio Franchi”, valido per la 26/a giornata di Serie A, grazie al gol di Moise Kean al 13’, e aggancia Lecce e Cremonese a quota 24 punti, con i nerazzurri fermi a 15 insieme al Verona. Nel post partita ai microfoni di DAZN il centrocampista viola Nicolò Fagioli ha analizzato i cambiamenti tattici nella ripresa, la gestione del pressing avversario e il peso del gioco spalle alla porta di Kean come riferimento verticale nelle fasi di sofferenza. Le sue parole restituiscono l’immagine di una Fiorentina capace di difendere il risultato nei momenti più complicati e di sfruttare il lavoro del proprio centravanti per risalire il campo con maggiore efficacia.

Nicolò, nel secondo tempo il Pisa ha alzato molto il pressing. Come avete vissuto in campo questo cambiamento di atteggiamento?

"No, penso che hanno cambiato modo di pressare loro. Ovviamente quando perdi 1-0 aumenti il pressing. Sono venuti più uomo a uomo, però ce la siamo cavata bene. Abbiamo avuto una grande occasione anche nel secondo tempo. Siamo stati bravi anche a difendere la partita negli ultimi minuti."

Vanoli sottolinea spesso l’importanza di appoggiarsi in verticale a Kean quando la squadra soffre dietro. Quanto incide questo riferimento offensivo sul vostro modo di uscire dalla pressione?

"Ovviamente lui, quando ci aiuta e riceve questa palla qua, si porta dietro due o tre uomini. Per me è fondamentale perché, se la scarica, si apre il campo, oppure se lui fa il passaggio verso l’esterno si apre il campo."