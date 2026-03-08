La Roma risponde subito: colpo di testa di N’Dicka e Bijlow beffato. Con il Genoa è 1-1
Botta e risposta al “Ferraris” con la Roma che acciuffa subito il pareggio contro il Genoa. Sugli sviluppi di un corner, Mancini colpisce di testa ma Messias salva sulla linea. Il flipper porta il pallone sulla testa di Evan N’Dicka che con una traiettoria beffarda supera Bijlow.
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"