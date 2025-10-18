Bonny a caccia di un'altra grande notte. L'upgrade delle seconde linee dell'Inter è evidente

Marcus Thuram non è ancora pronto. Il problema al bicipite femorale non è ancora stato riassorbito e così questa sera contro la Roma in casa Inter toccherà ancora a Ange-Yoan Bonny sostituire l'attaccante francese al fianco dell'inamovibile Lautaro Martinez.

Il suo arrivo dal Parma in estate per oltre 20 milioni di euro aveva fatto storcere la bocca a qualcuno, fra tifosi e addetti ai lavori. Ma il campo fin qui sta dando ragione all'Inter e alla sua scelta di puntare sul francese classe 2003: gol all'esordio contro il Torino, una manciata di minuti fra Udinese, Juventus, Sassuolo e Cagliari e l'exploit contro la Cremonese, con gol e addirittura 3 assist spalmati in 61 minuti di gioco. In mezzo, anche due presenze in Champions League.

Una fetta di campo che Bonny ha dovuto dividere non solo con la Thula, ma anche con Pio Esposito che nel frattempo ha trovato minuti e un gol contro il Cagliari. In totale, per le due punte non titolari dell'Inter, si parla quindi di 3 gol e 3 assist buoni per far rifiatare la coppia titolare e per non far gravare sulle sue spalle tutta la responsabilità dell'attacco. Un miglioramento netto ed evidente rispetto allo scorso anno testimoniato anche dai numeri: dopo 6 giornate, l'accoppiata di riserva Arnautovic-Taremi, lo scorso anno era ferma a zero gol e un solo assist.