Bonny scalpita e Chivu lo esalta. L'ex Parma pronto all'esordio da titolare?

Oggi San Siro potrebbe vedere l'esordio da titolare di Ange Yoan Bonny. Questo il tema che accompagna Inter-Cremonese, in programma oggi alle 18.00. La squadra di Cristian Chivu dovrà fare a meno di Marcus Thuram, autore di cinque gol e due assist tra campionato e Champions League. Breve inciso sul francese: l'Inter non vuole correre rischi e l'infortunio, anche se non così grave, non sarà per nessuna ragione sottovalutato. Senza il nove si aprono le porte per l'ex Parma oppure per Francesco Pio Esposito. Ma dalle parole di Chivu in conferenza stampa potrebbe essere proprio Bonny ad affiancare il capitano dell'Inter.

Corsa e dribbling. Perchè Bonny può essere un valore aggiunto

Velocità e dribbling. Potrebbe essere questo il binomio per descrivere Bonny, arrivato a Milano nella stessa notte in cui l'Inter usciva dal Mondiale per Club per mano della Fluminense. L'ex attaccante del Parma ha caratteristiche che nella rosa dell'Inter si vedono con il contagocce. Chivu lo sa bene e lo ha elogiato anche nella conferenza stampa pre partita: "La titolarità prima o poi arriverà, lo vedo molto bene. Dà sempre l'anima e cerca di migliorarsi". Uno dei parametri che l'allenatore ha sempre utilizzato per schierare l'undici titolare è la meritocrazia. Dopo aver messo a segno da subentrato la rete al Torino, oggi Bonny potrebbe sprintare dall'inizio sul prato del Meazza.

Uomo d'area ma non troppo. Bonny può essere complementare a Lautaro Martinez

Un altro aspetto che potrebbe favorire l'ingresso in campo dal primo minuto di Bonny è la sua capacità di retrocedere il raggio d'azione. L'anno scorso è stato uno degli attaccanti che ha toccato più volte il pallone fuori dall'area di rigore. Lautaro potrebbe quindi caciare liberamente nei sedici metri mentre il francese agirebbe anche in posizione di raccordo tra i reparti. Un lavoro diverso anche da quello di Thuram, più offensivo rispetto al classe 2003 pronto a spiccare il volo.