Inter, Bonny: "Contento del gol. Diouf? Sta dimostrando di essere forte"

Le parole di Ange-Yoan Bonny attaccante dell'Inter, al termine della sfida di Coppa Italia contro il Venezia vinta per 5-1, ai microfoni di Sportmediaset.

"Un bel lavoro di tutta la squadra, sono contento di questo e del gol. Diouf? Siamo contenti per lui, non ha avuto un inizio facile, oggi sta dimostrando di essere forte"