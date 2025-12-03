Inter, Bonny: "Contento del gol. Diouf? Sta dimostrando di essere forte"
TUTTO mercato WEB
Le parole di Ange-Yoan Bonny attaccante dell'Inter, al termine della sfida di Coppa Italia contro il Venezia vinta per 5-1, ai microfoni di Sportmediaset.
"Un bel lavoro di tutta la squadra, sono contento di questo e del gol. Diouf? Siamo contenti per lui, non ha avuto un inizio facile, oggi sta dimostrando di essere forte"
Altre notizie Serie A
Inter, Chivu spiega i pochi minuti per Frattesi: "Merita di più, ma ha avuto problemini non comunicati"
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Ora in radio
Primo piano
Coppa Italia, il tabellone: Juventus-Atalanta il primo quarto di finale in attesa delle sfide di gennaio
Serie A
Inter, Chivu spiega i pochi minuti per Frattesi: "Merita di più, ma ha avuto problemini non comunicati"
Serie B
Serie C
Marani: "La riforma Zola sta producendo i suoi effetti. La C è seguita da oltre 5 milioni di tifosi"
Pronostici
Calcio femminile