Bonny: "Siamo l'Inter, possiamo vincere contro tutti. Ottavi? Non penso cambi molto"

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è intervenuto in zona mista dopo il ko per 4-3 in casa contro il Club Brugge, parlando della possibile qualificazione agli ottavi: "Non penso cambi molto. Siamo l'Inter. Possiamo vincere contro tutti, ora ci focalizziamo subito sulla prossima partita. Mancano diverse partite e ci proveremo dando tutto. Oggi siamo stati sfortunati. Penso che siamo la stessa Inter in Champions League e Serie A. Da questo si impara, ci proveremo ancora".

Non sarebbe meglio smettere di dire: "Sogniamo la finale" ?

"Proviamo a vincere partita per partita. In campo diamo tutto, noi lavoriamo partita dopo partita".

14 gol presi in 8 partite sono troppi.

"Non sapevo avessimo subito 14 gol in 8 partite, però noi facciamo tanti gol e nel calcio vince chi fa più gol. Certo si deve provare a prendere meno gol, ma fa parte del gioco. È una brutta sconfitta, difficile da commentare. Sicuramente abbiamo avuto di fronte un ottimo Brugge. Dobbiamo reagire subito, il calcio ti dà subito la possibilità di reagire. Dobbiamo imparare dagli errori commessi oggi e reagire".