Inter, Bonny resta a Milano. La conferma della Costa d'Avorio: "Gli auguriamo buona guarigione"
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Simone Lorini
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09.11.2026 20:15Serie A
Ange-Yoan Bonny non vivrà la sosta con la Costa d'Avorio: l'attaccante resterà a Milano a curarsi
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La Federazione calcistica della Costa d'Avorio ha ufficializzato il forfeit di Ange-Yoan Bonny per i match contro il Gambia validi per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Al suo posto ci sarà Oumar Diakité, attaccante dello Sturm Graz.
L'ex Parma, dunque, resterà a Milano per risolvere il problema muscolare accusato nella sfida di campionato contro il Como giocata ieri sera. Trovabiglietti"La FIF augura ad Ange-Yoan Bonny una pronta guarigione e dà il bentornato in nazionale a Oumar Diakité", si legge in calce alla nota diramata in questi minuti.
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