Empoli, Dionisi: "A Frosinone con la presunzione di esser convinti di poter fare gol quando vogliamo"

Vigilia di gara per l'Empoli, che domani farà visita al Frosinone nel match che aprirà la 26ª giornata del campionato di Serie B. Del confronto dello 'Stirpe', che prenderà il via alle ore 20:30, ha parlato Alessio Dionisi in conferenza stampa: "Sarà una gara diversa dall'ultima giocata, anche perché sono diverse le due squadre che abbiamo e che andremo ad affrontare. Il Frosinone merita di avere i punti che ha perché sta facendo bene, noi invece dobbiamo ripartire dalle cose positive, anche dalla rabbia che ci ha lasciato la sfida di andata, dove abbiamo giocato veramente bene, e in più dobbiamo avere la rabbia delle ultime settimane dove non sono arrivati risultati. Che vanno comunque centrati attraverso le prestazioni".

Sulla partita che sarà: "Loro ci attaccheranno, è tra quelle compagini che a livello offensivo attacca maggiormente, ma questo ci può permettere di giocare di più, anche se loro difendono in modo aggressivo. La differenza, però, la farà la volontà, non dobbiamo pensare al divario di classifica, anche se loro hanno quasi il doppio dei nostri punti: dobbiamo solo avere la voglia e il desiderio di dimostrare che i valori di una classifica si possono stravolgere. Ripeto che loro faranno la partita per vincere, ma questo ci darà maggiori possibilità, serviranno quindi coraggio e anche la presunzione di essere convinti di poter segnare in qualunque momento".

Parlando infine della rosa: "Ilie ancora non ha espresso il suo vero potenziale, ma ora è arrivato un po' a un bivio, anche perché qui ha trovato maggior continuità rispetto al passato: in categoria in pochi hanno le sue caratteristiche, lui ha i mezzi, ma non bastano. Domani però è convocato, la mancata convocazione contro la Reggiana era dettata da alcune esigenze tecniche che avevo. Lui comunque deve dimostrare di avere il desiderio di far vedere che non è incompleto, e deve togliersi dalle spalle quel 10 inteso come ormai non esiste più. Obaretin? Sta bene, è uscito solo per un affaticamento. Si è fermato in tempo, e infatti si è allenato. Abbiamo recuperato anche Moruzzi".