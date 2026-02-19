Bastoni, nuovo caso? Dal campo al suo matrimonio: presunto mancato pagamento della band

È sicuramente l'uomo più chiacchierato del momento, o meglio, il calciatore più chiacchierato del momento, e dopo i noti fatti di Inter-Juventus - proprio quando la scia mediatica sembrava passare - ecco che Alessandro Bastoni torna nuovamente al centro della scena. Stavolta, però, per situazioni che con il calcio non hanno niente a che vedere.

Le presunte questioni si legano al suo matrimonio, celebrato 1° giugno 2023, nell'esclusiva località pugliese Borgonovo Egnazia. Il calciatore, non avrebbe ancora saldato il conto con il gruppo musicale che si è esibito durante i festeggiamenti, per una cifra intorno ai 5.500 euro. Questo, ciò che riporta nel suo blog Gabriele Parpiglia, ex responsabile della comunicazione di Triestina e Siena e autore e produttore tv (anche per Mediaset) e scrittore; ipotesi, si usa infatti il condizionale, ma il noto giornalista promette nuovi sviluppi sulla vicenda.

Ci sarebbero anche le prime parole della band, raccolte da Parpiglia: "Pensava di cavarsela con qualche maglietta e qualche biglietto, ma noi aspettiamo i soldi”. Vedremo l'eventuale evolversi del tutto.