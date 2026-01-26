TMW Borja Valero ricorda Commisso: "Era sempre con noi. Ci teneva come fossimo una famiglia"

A Firenze si terrà oggi la Messa in suffragio di Rocco Commisso, l'ex presidente della Fiorentina scomparso pochi giorni fa. Presente per l'occasione anche Borja Valero, che ha voluto ricordare l'ex patron dei viola ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW: "Io l'ho avuto un anno, che fu molto difficile, anche perché non c'era il pubblico. Il mio ricordo più bello è che era sempre con noi, non ci ha mai detto una cosa negativa, teneva alla squadra come se fosse una famiglia. Per noi giocatori era molto importante".

Per tanti era come un papà.

"Sì, assolutamente. Sono stato in tantissime squadre, le proprietà utilizzano qualche parola meno gradevole nei momenti non buoni, lui mai. Teneva a tutti noi, ai dipendenti, a tutte le persone che lavorano nella Fiorentina".

La Fiorentina perde solo un proprietario?

"Il futuro risponderà a questa domanda. Non saprei farlo io… Si perde una persona, sappiamo bene che sono momenti difficili per la famiglia".