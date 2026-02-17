Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali: Palladino sceglie Zalewski, gioca Reggiani!

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta, valida come andata dei playoff di Champions League, con un posto agli ottavi di finale in palio. Tra i tedeschi stupisce la presenza nel terzetto difensivo di Luca Reggiani, giovane talento italiano che i gialloneri hanno prelevato dal Sassuolo un anno e mezzo fa, che affiancherà Anton e Bensebaini. A centrocampo tutto come da attese, con Ryerson, Bellingham, Nmecha e Svensson nella linea a quattro, mentre davanti saranno Beier e Brandt a scatenate la fame di gol di Guirassy.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

A disposizione: Ostrzinski, Mayer, Couto, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio, Kabar, Krevsun, Benkara.

Allenatore: Kovac.

Nell'Atalanta la novità è Kossonou, che affiancherà Djimsiti e Kolasinac, con Carnesecchi tra i pali. A centrocampo De Roon ed Ederson, mentre sulle corsie andranno Zappacosta e Bernasconi. Zalewski preferito a Samardzic davanti: affiancherà Pasalic e Scamacca nel terzetto difensivo. Queste le scelte di Palladino:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, Pasalic; Scamacca.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Bellanova, Scalvini, Vavassori, Ahnor, Krstovic.

Allenatore: Palladino.