Bove: "A Londra mi sono ritrovato Calafiori come vicino. I suoi consigli? Non mangiare italiano"

Edoardo Bove, tornato a giocare con la maglia del Watford, è stato protagonista di un lungo intervento sul palco del Festival dello Sport di Trento. Tra le sue dichiarazioni più interessanti, c'è stata anche quella sulla vicinanza a Londra dell'amico Riccardo Calafiori, attualmente in forza all'Arsenal. Di seguito tutte le sue parole in merito.

Bove e i consigli londinesi di Calafiori

Vivi nello stesso palazzo di Calafiori.

"Incredibile considerando che Londra è immensa, ma per destino siamo finiti vicini di casa. Avere una persona e un amico così vicino e presente nella mia vita mi ha aiutato molto anche a integrarmi. Sono sempre stato affezionato a Londra, ma lui mi ha dato una grande mano".

Il consiglio migliore che mi ha dato?

"Non mangiare italiano a Londra (ride, ndr). A parte pochi posti, è tutto finto!".