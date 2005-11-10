I talenti della Serie B: i giocatori della Carrarese che possono arrivare in Serie A

I giovani della Carrarese da seguire in prospettiva Serie A sono tre: Filippo Reale, difensore centrale classe 2006 di proprietà della Roma, Fabio Andrea Ruggeri, difensore centrale classe 2004, e Jonas Rouhi, esterno sinistro classe 2004 di proprietà della Juventus. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei tre talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Filippo Reale

Nato il: 24 febbraio 2006

Luogo di nascita: Roma

Ruolo: difensore centrale

Partite disputate in stagione: 5 in Serie B

Club proprietario del cartellino: Roma

Profilo - Prodotto del vivaio della Roma è alla terza squadra di Serie B in 18 mesi. Lo scorso anno ha vestito le maglie di Juve Stabia e Avellino. Difensore centrale mancino utilizzato prevalentemente in uno schieramento a quattro dispone di buone doti atletiche. Mancino naturale è stato impiegato anche da terzino sinistro.

Fabio Andrea Ruggeri

Nato il: 13 dicembre 2004

Luogo di nascita: Roma

Ruolo: difensore centrale

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e una in Coppa Italia)

Profilo - Cresciuto nelle giovanili della Lazio è alla sua terza stagione in Serie B, la seconda consecutiva a Carrara. Dotato di una buona statura fa dell'atletismo e della duttilità la sua arma principale. Oltre al suo ruolo naturale di difensore centrale può essere utilizzato anche da terzino, sia a destra che a sinistra.

Jonas Rouhi

Nato il: 7 gennaio 2004

Luogo di nascita: Botkyrka (Svezia)

Ruolo: esterno sinistro

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Juventus

Profilo - Cresciuto fin da piccolo nelle giovanili della Vecchia Signora, ha vestito anche la maglia della formazione Next Gen in Serie C. Lo scorso gennaio è approdato in prestito a Carrara ritagliandosi subito uno spazio importante. In estate è stato riconfermato con il club toscano. Esterno mancino a tutta fascia dà il suo meglio come laterale in un 3-5-2. In passato è stato utilizzato anche da terzino sinistro in una retroguardia a quattro.