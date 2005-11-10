Savoia, Matachione rassicura i tifosi: "Finora abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi"

Sette punti in otto giornate, e la classifica piange un po', ma in casa Savoia la proprietà vuole rassicurare la piazza, ricordando che la salvezza è un obiettivo non sottovalutato e finora il club ha raggiunto tutto ciò che si era prefissato.

Riportiamo dunque la lettera aperta del presidente Nazario Matachione, diffusa dai canali ufficiali del club:

"Ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero e anche di contestare. Lo rispetto e non è mia intenzione attaccare nessuno. Ma credo sia altrettanto giusto esprimere il mio punto di vista. Ieri abbiamo pareggiato fuori casa contro una squadra forte, tra le realtà più consolidate della Serie C, offrendo una prestazione importante. Questi ragazzi hanno dato tutto e, personalmente, credo ci sia davvero poco da contestare. Comprendo la paura di perdere una categoria attesa per vent’anni. Ma questa Società, fino ad oggi, ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata. Il programma di quest’anno è consolidare la Serie C e oggi siamo pienamente in linea con questo percorso.

La mia fiducia va a tutto il gruppo e al mister Formisano. Conosciamo il lavoro che viene svolto ogni giorno e siamo convinti del percorso intrapreso. E sono certo che raggiungeremo anche questo traguardo. Ma abbiamo bisogno di ognuno di voi. Vi chiedo di aspettare dicembre prima di giudicare questo gruppo. Date a questi ragazzi il tempo e la fiducia per dimostrare il loro valore: ognuno di loro ha bisogno di voi. Un pensiero particolare a Nepi, abbiate fiducia. Sono certo che saprà dimostrare tutto il suo valore e che presto arriveranno anche i gol. Sostenerlo oggi significa aiutarlo a esprimere ciò che sappiamo può dare a questa squadra. Rispetto ogni opinione. Ma oggi vi chiedo una cosa semplice: state vicino a questi ragazzi. Sostenere loro significa sostenere il Savoia.

Avanti Savoia!".