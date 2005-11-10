Serie C, i risultati parziali dell'8ª giornata: Lecco avanti sul Brescia. Pari tra Treviso e Giana

Serie A e B ferme anche questo weekend per la pausa Nazionale, ma Serie C in campo, con l'8ª giornata del campionato, che ha preso il via nella giornata di ieri e vedrà oggi andare in archivio la maggior parte delle gare; entro fine mese, poi, saranno recuperati i confronti dei tre match delle formazioni U23, equiparate a quelle della massima serie.

La domenica di terza serie ha preso il via alle ore 12.30, con due lunch match che coinvolgono il Girone A, e che, visto l'orario, hanno da poco mandato in archivio i primi tempi. Che sorridono in particolar modo al Lecco, che grazie al gol di Capelli si è portato avanti sull'Union Brescia, una delle poche formazioni di categoria rimasta ancora imbattuta; in quel di Treviso, invece, dove i padroni di casa stanno affrontando la Giana Erminio, non si è sbloccato il risultato, anche se ai lombardi è stato annullato un gol per un tocco di mano (involontario) di Ballabio sul tiro di Marotta finito a rete. Per cronaca, anche al Lecco è stata annullata la rete del doppio vantaggio.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

SERIE C - 8ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Lecco-Union Brescia 1-0

13' Capello

Treviso-Giana Erminio 0-0

Domenica 4 ottobre

Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Novara

Ore 20.30 – Alcione-Trento

Già giocate

Cittadella-AlbinoLeffe 1-2

30' Desogus (A), 45' Sottini (A), 56' Paolucci (C)

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-2

9' Penta (A), 38' Mattioli (A), 57' Jaouhari (P), 90'+4 [aut.] Gatti (A)

Folgore Caratese-Desenzano 1-2

20' e 79' Biondi (D), 29' Pedicillo (F)

Ospitaletto-Renate 1-1

16' Gobbi (O), 90'+8 [rig.] Calì (R)

Pro Vercelli-Carpi 2-0

16' Bertoli, 65' Coccolo

Mercoledì 14 ottobre

Ore 16.00 – Juventus Next Gen-Lumezzane

Classifica: Cittadella 21, Ospitaletto 15, Union Brescia 15*, Arzignano Valchiampo 14, Trento 13*, AlbinoLeffe 12, Treviso 12*, Dolomiti Bellunesi 10*, Alcione 10*, Desenzano 10, Pro Vercelli 9, Lecco 8*, Pergolettese 8, Lumezzane 8*, Juventus Next Gen 6*, Novara 6*, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 3*, Renate 3

*una gara in meno

GIRONE B

Già giocate

Gubbio-Perugia 1-3

29' Riccardi (P), 37' Barani (G), 47' Tozzuolo (P), 90'+1 Canotto (P)

Vado-Forlì 1-0

10' Rosa

Grosseto-Sambenedettese 1-3

9' Piccoli (S), 15' Sgarbi (S), 56' Candellori (S), 76' Mastroianni (G)

Livorno-Pescara 0-1

90'+6 Sardo

Domenica 4 ottobre

Ore 14.30 – Campobasso-Torres

Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Pineto

Ore 14.30 – Pianese-Ravenna

Ore 17.30 – Reggiana-Spezia

Ore 20.30 – Latina-Ostiamare

Mercoledì 28 ottobre

Ore 18.00 – Atalanta U23-Vis Pesaro

Classifica: Spezia 19*, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14*, Livorno 14, Perugia 13, Campobasso 11*, Torres 11*, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Guidonia Montecelio 9*, Vado 8, Ostiamare 7*, Pineto 7*, Gubbio 7, Sambenedettese 5, Latina 5*, Vis Pesaro 4*, Pianese 3

* una gara in meno

** due gare in meno

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Casertana 2-0

40' Orlando, 65' Fiorin

Sorrento-Casarano 2-0

25' Bolzan, 83' Loreto

Giugliano-Barletta 1-0

9' Baldé

Monopoli-Savoia 0-0

Catania-Crotone 2-1

14' Zunno (CR), 69' Insigne (CA), 90'+4 [rig.] Coda (CA)

Domenica 4 ottobre

Ore 14.30 – Cosenza-Foggia

Ore 20.30 – Audace Cerignola-Altamura

Ore 20.30 – Potenza-Picerno

Ore 20.30 – Salernitana-Bari

Martedì 27 ottobre

Ore 14.30 – Inter U23-Scafatese

Classifica: Sorrento 18, Potenza 16*, Bari 16*, Catania 13, Picerno 12*, Monopoli 12, Casertana 12, Cavese 11, Casarano 10, Audace Cerignola 10*, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Salernitana 9*, Foggia 8*, Savoia 7, Giugliano 7, Barletta 7, Altamura 7*, Cosenza 2*, Crotone 0***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** penalizzato di 6 punti