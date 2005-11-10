Gallinari: "Cardinale si sta muovendo benissimo col Milan: lui è Redbird sono qua per restare"

Al Festival dello Sport di Trento, l'ex stella NBA Danilo Gallinari ha parlato del Milan di Gerry Cardinale, squadra di cui è tifoso: "Secondo me si sta muovendo benissimo e lo dico per due motivi: sono tifoso del Milan ed è stato clamoroso, bellissimo, essere stato testimone di una scalata in quel modo con Berlusconi che ha trasformato il Milan in uno dei club più vincenti della storia del calcio. E' stata una figata.

Quello che ha portato Gerry è un discorso di società, un discorso economico, che può funzionare: una società che non è mai stata cash flow positive, mentre negli ultimi due tre anni lo è. Ripeto, un plauso a Berlusconi ma anche a Gerry, che è arrivato in un sistema calcio nuovo e che nonostante le critiche non ha mollato, è lì, presente, e non ha intenzione di lasciare il Milan. Alcuni di questi gruppi fanno toccata e fuga, lui no, Gerry e Redbird sono qua per rimanere".