Stramaccioni e il nuovo corso azzurro: "Zenica è alle spalle. Mancini ha dato subito identità"

Ai microfoni de Il Messaggero, l'ex tecnico e oggi opinionista Andrea Stramaccioni ha analizzato il momento positivo della Nazionale italiana: "Sono sempre stato positivo su questo nuovo ciclo per questo mix: idee del CT, blocco storico e la freschezza dei nuovi. Cos'è la cosa che è veramente cambiata? La convinzione di andare nella strada indicata da Mancini. La squadra lo segue con grande applicazione".

Come si acquisisce una mentalità diversa così velocemente?

"Ero convinto che uno dei punti chiave per il ct fosse individuare velocemente l’alchimia del terzetto di centrocampo. Non parlo di individualità ma di caratteristiche. Tonali è completo, ha grande esperienza internazionale e come lui Barella. Fagioli è un play che gioca protetto da mezzala senza compiti difensivi estremi, e un terzo centrocampista, Frattesi, completo abile sia nel palleggiare che nell’attaccare gli spazi. Un’identità precisa e riconoscibile che genera qualità e voglia di controllare il gioco, al di là del nome dei giocatori".

Usciti dall'incubo di Zenica?

"Assolutamente sì, e noi che la seguiamo e l’amiamo dobbiamo uscirne tutti. Basta parlare del passato"

Dei tanti nuovi chi l'ha convinta?

"Doumbia ha convinto, Zoma avrà tempo, Kayode per me, se resta umile com'è può diventare uno dei terzini destri più forti del mondo. Ne sono convinto. Romano ha pagato i primi 30 minuti brutti come del resto i suoi compagni, ma di sicuro potenziale. Bene Ruggeri a Bursa. Vergara è entrato molto bene ma era una fase difficile della gara, con la qualità che ha “lo aspetto” nelle prossime partite incisivo negli ultimi metri. Vanno sottolineate le due partite di Giorgio Scalvini, roccioso e attento nella coppia “made in Zingonia” con Basto. Sembrava un veterano ma era il più giovane in campo dopo Kayode e Pio. Poi menzione speciale anche per Seba Esposito: quando lo vedo così concentrato e motivato penso che possa alzare il livello".