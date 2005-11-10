I talenti della Serie B: i giocatori del Benevento che possono arrivare in Serie A

I giovani del Benevento da seguire in prospettiva Serie A sono tre: Luigi Cherubini, esterno classe 2004 di proprietà della Roma, Antonio Prisco, centrocampista classe 2004, e Pietro Saio, difensore centrale classe 2003. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei tre talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Luigi Cherubini

Nato il: 15 gennaio 2004

Luogo di nascita: Tivoli (Roma)

Ruolo: esterno sinistro

Partite disputate in stagione: 4 in Serie B

Club proprietario del cartellino: Roma

Profilo - Nato calcisticamente con i colori della Roma addosso è entrato nel mondo del professionismo due anni fa con la stagione vissuta in prestito alla Carrarese. Lo scorso anno, poi, altra avventura in Serie B con la Sampdoria e oggi il Benevento. Esterno sinistro gioca a piede invertito. Buone capacità di realizzazione, ma con ancora ampi margini di crescita. All'occorrenza può essere utilizzato anche sull'altra fascia oppure come trequartista.

Antonio Prisco

Nato il: 8 aprile 2004

Luogo di nascita: San Giuseppe Vesuviano (Napoli)

Ruolo: centrocampista

Partite disputate in stagione: 6 (4 in Serie B e 2 in Coppa Italia)

Gol realizzati 2 (1 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Profilo - Prodotto delle giovanili del club sannita è tornato alla base nell'estate di due anni fa dopo una stagione in prestito alla Recanatese in Serie C. Lo scorso anno è stato uno dei perni della squadra che ha conquistato il ritorno in cadetteria. Mediano di quantità a cui aggiunge una buona qualità in fase di palleggio. Può giocare tranquillamente anche da mezzala con compiti più offensivi.

Pietro Saio

Nato il: 4 agosto 2003

Luogo di nascita: Voghera (Pavia)

Ruolo: difensore centrale

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Profilo - Nel suo percorso giovanile è transitato fra Juventus. Monza e SPAL prima di approdare al Villa Valle in Serie D nella stagione 2022/2023. Dopo un altro anno fra i Dilettanti con la maglia del Grosseto sale di categoria con la Cavese, club con il quale si merita la chiamata del Benevento. Centrale difensivo ben strutturato fisicamente (193 cm di altezza) può giocare sia in una difesa a quattro che in una a tre come uno dei due marcatori. In rare occasioni può essere utilizzato anche come terzino destro.