Bove domani completerà l'iter burocratico per la risoluzione con la Roma. Poi il Watford
Il futuro di Edoardo Bove è pronto a prendere una nuova direzione, lontano dall’Italia e dalla Serie A. Nella giornata di domani, secondo Sky Sport, dovrebbe infatti chiudersi ufficialmente il rapporto contrattuale tra il centrocampista classe 2002 e la Roma, con la risoluzione dell’accordo che metterà la parola fine alla sua esperienza in giallorosso.
Dopo il grande spavento della scorsa stagione ad attenderlo c’è il Watford, club di Championship che ha già avviato i contatti per accoglierlo una volta completato l’iter burocratico con la Roma. Solo dopo la separazione definitiva dal club capitolino, infatti, Bove potrà formalizzare l’intesa con la società inglese e tornare a sentirsi di nuovo un calciatore a tutti gli effetti.
A impedirgli di proseguire la carriera in Italia è il regolamento federale: in Serie A e Serie B non è consentito scendere in campo con un defibrillatore sottocutaneo, dispositivo che Bove porta dopo il malore accusato lo scorso anno. Una condizione che ha di fatto chiuso per lui le porte del professionismo nel nostro Paese, costringendolo a guardare oltreconfine per rilanciarsi.
