Bove: "Il defibrillatore ora fa parte di me: si sente al tocco, ma non dà alcun problema"

Edoardo Bove, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato così della scelta di firmare con il Watford: "È stato un anno difficile ma siamo contenti di come lo abbiamo superato. A volte nella vita arrivano prove che superi e ti fanno sentire meglio. Se tenti di attraversare le difficoltà da solo è complicato. I miei problemi sono stati un evento pubblico, tutti hanno visto cosa mi è successo, ma ognuno di noi ha delle difficoltà. Io le ho superate grazie alle persone che ho attorno".

Bove ha spiegato di aver cercato una squadra dove essere felice e a suo agio, ed è per questo che ha scelto il Watford. Con lo staff medico e tecnico c'è piena sintonia e l'obiettivo è fare tutto il possibile per tornare in campo in tempi brevi, anche se è difficile dire quando sarà. Ha poi rivelato di essere in contatto con Eriksen ("ci siamo scambiati vari messaggi").

Sul defibrillatore: è parte del nuovo Bove, anche se non gli è stato dato un nome... Secondo l'ex Roma è come un telefono, un po’ più piccolo, tra le costole e la pelle. Si sente al tocco, senza la maglietta si vede, ma non dà alcun problema. Il primo mese, dopo l’intervento, il doversi abituare non è stato facile. Conclude dicendo che sarebbe peggio avere un problema al ginocchio.