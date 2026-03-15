Como-Roma, Fabregas non svela i piani: "Difesa a tre lo dici tu. Falso nove un attaccante"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Sky Sport prima della partita delle ore 18 contro la Roma: "Perrone è stato convocato, ma la gente che sta al 100% è meglio in questo tipo di partite. È pronto per subentrare, nel caso".

Come mai ha riproposto la difesa a tre, con falso nove?

"Che è una difesa a tre lo dici tu. Dopo si vedrà. Il falso nove è un'alternativa in più, ma è un attaccante comunque. Se giochi con Osimhen hai un animale da profondità, con Messi hai un tuttocampista, con Haaland e Lukaku puoi far fare loro protezione. Vediamo se le cose andranno come vogliamo".

Si aspettava un Como da 100 punti in un campionato e mezzo?

"Non tanto per il punteggio, ma un anno fa non mi immaginavo di essere qua. La vita dell'allenatore è giorno dopo giorno, non puoi pensare all'anno dopo. C'è una certa visione, su quattro o cinque anni, puoi solo crederci e continuare a lavorare, con tutti. Siamo molto giovani: società, staff, direttori, giocatori, per questo dobbiamo continuare a lavorare con pazienza, umiltà e coraggio".