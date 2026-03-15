Como, Kempf: "Possiamo battere la Roma. Europa? Non è un argomento nello spogliatoio"

Marc-Oliver Kempf, difensore del Como, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Roma delle ore 18: "La Roma è una squadra forte, con buoni giocatori. Sarà una partita pesante, ma anche noi siamo una buona squadra, quindi spero che potremo vincere, abbiamo le possibilità di farlo".

Fabregas non parla di Europa e che si arrabbia se sente qualcuno citarla. Che ne pensate?

"Non ci pensiamo, non è un argomento nello spogliatoio. Pensiamo alle partite una alla volta, vogliamo vincere sempre, ovvio, ma giocheremo il resto della stagione e poi vedremo dove arriveremo".