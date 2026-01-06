Bove torna in pista? Il centrocampista tratta la risoluzione con la Roma per andare all'estero

La Roma sta lavorando alla risoluzione contrattuale con Edoardo Bove. Le parti sono in contatto per chiudere l’accordo, una soluzione che consentirebbe al centrocampista di firmare con un club estero e tornare all’attività agonistica. A riportarlo è Sky Sport.

All’estero, infatti, i regolamenti permettono di scendere in campo con il defibrillatore sottocutaneo, possibilità che in Italia non è contemplata. La risoluzione rappresenta quindi un passaggio tecnico necessario per permettere a Bove di proseguire la carriera dopo l’intervento, aprendo nuove prospettive professionali fuori dalla Serie A.