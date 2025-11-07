Massimo Orlando: "Juve, col Toro sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.
C'è il derby Juve-Torino. Con Cambiaso che ha accostato Spalletti ad Allegri:
"Partita durissima, ma Spalletti ha iniziato bene. Anche con lo Sporting mi è sembrata una Juve molto buona, con Vlahovic in grande condizione, molto probabilmente lo ha stimolato bene. Vincere il derby è importante per mantenere il contatto e ricrerare entusiasmo".
Juve, chance Scudetto se esce dalla Champions?
"Ok puntare al campionato, ma come fa la Juve a scegliere di uscire dalla Champions. Gli converrebbe, ovvio, ha squadre anche semplici sulla carta ora, come fai a dire al tifoso che la Champions non interessa? La stampa ti mangia, anche i tifosi, sei alla Juve".
Dove può arrivare la Juve in Champions?
"Deve andare più avanti possibile".
Vanoli-De Rossi, chi può farcela a salvarsi?
"De Rossi, perché ha una squadra costruita per salvarsi. la Fiorentina è in una situazione inaspettata, anche ieri si è vista una paura allucinante, i giocatori sono veramente nel panico. O Vanoli troverà i punti giusti e rimetterà la fiducia giusta, o per la Fiorentina diventa veramente difficile".
