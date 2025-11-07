Roma, Ferguson ha iniziato a correre. Nelle prossime ore la decisione sull'Irlanda

Ha destato sorpresa la convocazione da parte dell'Irlanda di Evan Ferguson, attualmente in infermeria. Secondo quanto appreso da Vocegiallorossa.it, Ferguson sta continuando il suo processo di recupero a Trigoria, dove ha iniziato a correre in campo. Dopo il trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso che lo ha costretto a fermarsi, il giovane attaccante giallorosso sta lavorando per ritrovare la forma fisica e rientrare a disposizione di Gasperini al più presto possibile.

La sua situazione è in continua valutazione, e nelle prossime ore si deciderà se rispondere alla chiamata della nazionale, con cui potrebbe prendere parte ai prossimi impegni. La presenza del classe 2004 resta comunque in dubbio, e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico della Nazionale e da quello giallorosso. Nelle date FIFA le nazionali hanno piena facoltà di convocare i propri giocatori. La Roma, quindi, non può opporsi: Ferguson dovrebbe perciò raggiungere comunque il ritiro dell’Irlanda, dove verrà valutato dallo staff medico della selezione prima di eventuali decisioni.