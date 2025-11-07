Lecce, Di Francesco: "Sottil soluzione importante. Ramadani? Mandiamolo alla maratona"

Nel corso della sua conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato anche dei singoli e del fatto che Ylber Ramadani sia quello che corre di più in Serie A, come riportato da PianetaLecce.it: "Lo mandiamo alla maratona (ride, ndr), qual è la prossima? Non è solo la quantità, io credo che lui abbia proprio queste caratteristiche da maratoneta dentro la partita. Non è solo la quantità, è anche la qualità della corsa che poi fa la differenza. Quando si leggono anche i numeri, che valgono pure sui passaggi riusciti, bisogna saperli interpretare. Se io indovino il 99% dei passaggi, ma la do sempre a quello più vicino, secondo me è troppo facile. Per quello bisogna diversificare un po’ le cose, legandole anche al discorso della corsa. E Rama, devo dire, lo sta facendo con cognizione e intelligenza tattica. Eccoci, questa è la cosa positiva".

Qual è lo step che deve fare?

"Noi dobbiamo migliorare nella qualità del passaggio e della corsa, e abbiamo le potenzialità e la forza per poterlo fare. Tornando a Ramadani, al di là di quello che ha messo dentro la corsa, c’è la grande disponibilità che mette all’interno della partita nei confronti dei propri compagni e non la deve perdere. Quando si lavora in maniera umile, ma consapevole delle proprie caratteristiche, queste cose porteranno sempre frutto e vantaggio alla squadra".

Ha dei dubbi sugli esterni?

"C’è sempre, anche durante gli allenamenti che facciamo lì davanti, perché ho delle alternative in questo momento con caratteristiche differenti. L’unico che potrebbe essere un po’ in ritardo di minutaggio è Sottil, perché è un giocatore che si è allenato un po’ meno: è entrato la scorsa settimana, però devo dire che sta crescendo di condizione. L’ho visto bene e può essere per noi una soluzione importante, anche per le caratteristiche che ha nell’uno contro uno, la capacità di andare al tiro con grande velocità e l’esperienza che ha rispetto ad altri in questo campionato. Per quello, sono contento di avere più possibilità: la possibilità, a volte, di mettere Pierotti anche dietro l’attaccante. Ci sono diverse soluzioni che possiamo attuare durante la partita, in base anche a come si mette la gara".

