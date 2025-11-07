"Lo abbiamo scelto per due motivi". Diego Lopez spiega perché De Rossi è arrivato al Genoa

La conferenza stampa di presentazione di Daniele De Rossi come nuovo allenatore del Genoa (qui le dichiarazioni integrali) è stata anche l'occasione per ascoltare le prime parole di Diego Lopez, nominato da pochi giorni come Chief of Football del Grifone: "Ho trovato una società strutturata e con identità. Io mi sento riconosciuto in questi valori", ha detto il neo dirigente rossoblù prima di parlare anche dei temi di mercato.

Una parentesi però, Diego Lopez l'ha voluta dedicare a chi il Genoa lo ha guidato fino a pochissimi giorni fa: "Grazie al lavoro di Vieira e del suo staff. Ha capito subito il lavoro della squadra e quindi da parte della società e della squadra dico 'Grazie'. Grazie anche a due genoani come Murgita e Criscito, abbiamo vinto grazie al loro amore per il club".

Inevitabile parlare anche del nuovo allenatore: "Abbiamo scelto De Rossi per due motivi: il Daniele uomo, con una voglia immensa di fare un bel lavoro al Genoa e che capisce cosa significa questa piazza e questo stadio. Ho capito subito che ha mantenuto questa attitudine e questa energia che aveva come giocatore. Dall'altra parte il Daniele allenatore: che ha capito dove è arrivato. Grazie a Daniele per la sua fiducia e benvenuto. Mucha suerte".