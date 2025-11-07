Fabregas: "Sono molto contento di Morata. Palestra? È fortissimo, non lo conoscevo"
Il Como si prepara ad affrontare il Cagliari domani e Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei suoi avversari di domani: "Pisacane lo conosco bene, abbiamo una bella amicizia, l'ho chiamato dopo il Verona e lui è sempre tanto aperto per confrontarsi. Abbiamo giocato contro la Feralpisalò, a me sembrava molto forte".
Che cosa ne pensa di Palestra?
"Una delle grandi sorprese del campionato, è fortissimo, non lo conoscevo. Cagliari una delle squadre più alte e fisiche d'Europa, sarà una gara fisica".
Cosa ha detto a Morata dopo Napoli?
"A me è piaciuto. Contro Atalanta e Juve ha fatto una grande partita, non conta solo tenere palla ma lui difende la palla, anche in area. Ha quella voglia. Per quello che vogliamo fare è molto adatto. Io sono molto contento, sta crescendo, in un nuovo posto con nuovi compagni".
Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Cesc Fabregas.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.