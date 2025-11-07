Fabregas: "Sono molto contento di Morata. Palestra? È fortissimo, non lo conoscevo"

Il Como si prepara ad affrontare il Cagliari domani e Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei suoi avversari di domani: "Pisacane lo conosco bene, abbiamo una bella amicizia, l'ho chiamato dopo il Verona e lui è sempre tanto aperto per confrontarsi. Abbiamo giocato contro la Feralpisalò, a me sembrava molto forte".

Che cosa ne pensa di Palestra?

"Una delle grandi sorprese del campionato, è fortissimo, non lo conoscevo. Cagliari una delle squadre più alte e fisiche d'Europa, sarà una gara fisica".

Cosa ha detto a Morata dopo Napoli?

"A me è piaciuto. Contro Atalanta e Juve ha fatto una grande partita, non conta solo tenere palla ma lui difende la palla, anche in area. Ha quella voglia. Per quello che vogliamo fare è molto adatto. Io sono molto contento, sta crescendo, in un nuovo posto con nuovi compagni".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Cesc Fabregas.