Palermo-Empoli, le formazioni ufficiali: Inzaghi ne cambia uno. Dionisi invece 3
Arrivano le formazioni ufficiali di Palermo-Empoli, match delle 17:15 valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Rosanero in campo con una sola novità dal primo minuto rispetto alla vittoria per 3-0 di Bari: sulla trequarti al posto dell'indisponibile Palumbo c'è l'ex di turno Emmanuel Gyasi. Toscani che, invece, cambiano tre pedine rispetto al pareggio a reti bianche contro il Modena: a centrocampo spazio a Candela e Magnino, rispettivamente sulla destra e al centro del reparto, mentre in attacco assieme a Nasti che Shpendi.
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bani, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Le Douaron, Gyasi; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.
Empoli (3-5-2): Fulignati; Guarino, Obaretin, Lovato; Candela, Ghion, Degli Innocenti, Magnino, Elia; Shpendi, Nasti. Allenatore: Dionisi.