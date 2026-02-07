Semplici presenta Strefezza ai tifosi del Parma: "È bravo a giocare da tutte le parti"

Intervistato da ParmaLive.com, mister Leonardo Semplici ha raccontato ai tifosi gialloblù il loro nuovo acquisto Gabriel Strefezza. Queste le sue dichiarazioni sul fantasista da lui allenato ai tempi della SPAL: "All'epoca era giovanissimo, però si era già distinto nella Primavera e io lo portai prima in Serie A e poi in Serie B. Sicuramente in quel momento doveva crescere, doveva avere un'affermazione che poi ha avuto negli anni. Con me addirittura faceva anche il quinto. Il suo ruolo è un quello di giocatore d'attacco. Come esterno, sia a destra che a sinistra, può fare molto bene. Penso che abbia raggiunto una maturità in questi anni che gli permette di giocare anche dietro una punta. Ha qualità importanti nell’uno contro uno e credo sia un giocatore che possa fare al caso del Parma”.

Lei lo schierava spesso a destra: c'è un motivo particolare? A lui piaceva più quel ruolo?

“No, lui è bravo a giocare da tutte le parti. In questi anni prima a Lecce e poi a Como si è specializzato, ma anche altri allenatori l'hanno fatto giocare sia a destra e a sinistra. Non so se nel corso del tempo ha sviluppato un lato preferito. Credo che sotto questo aspetto dia ampie garanzie: può giocare con la stessa qualità sia a destra che a sinistra”.

Che ragazzo ricorda fuori dal campo, nello spogliatoio?

“È un professionista esemplare, un ragazzo da tanti anni in Italia, che conosce bene la lingua. Si è adattato in maniera eccellente a tutte le richieste sia di campo che extra campo. Ha una bella famiglia, quindi ripeto, è davvero un bravo professionista”.