Capozzucca: "Fiorentina vittima dell'ambiente ostile. Paratici? C'era bisogno di un dirigente così"

In vista della gara tra la Fiorentina ed il Torino, in programma questa sera al Franchi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio il dirigente di lungo corso Stefano Capozucca. Queste le sue parole: "I risultati altalenanti dei granata confermano che è una squadra che non può garantire stabilità di prestazione, così come credo influisca la contestazione contro Cairo in fatto di serenità. I calciatori non sono solo delle macchine, percepiscono quello che gli succede intorno. Anche la Fiorentina è vittima dell’ambiente ostile, delle contestazioni contro Pradè che l’hanno costretto a rassegnare le dimissioni. A Firenze è sempre tutto molto particolare".

Capozzucca ha poi espresso un giudizio anche sul nuovo ds del club viola Fabio Paratici, presentato giovedì in conferenza stampa: "Parla il suo curriculum, lo ricordo quando faceva l'osservatore alla Sampdoria, e se Marotta ha deciso di portarselo dietro alla Juventus qualcosa significa: sicuramente ci ha visto dei valori importanti. Successivamente ha fatto sempre buoni risultati, e per questo posso dire che sia una scelta azzeccatissima per la Fiorentina.

Per me i viola non sono una squadra di secondo piano, ma una importante, che aveva bisogno di un dirigente di primo piano che dopo l'abbandono di Pradè potesse dare una svolta".