Serie B, 23ª giornata: i parziali dei match delle 15. Avanti Catanzaro e Juve Stabia
Sono appena terminate le prime frazioni di gioco dei sei match di Serie B validi per la 23ª giornata di campionato iniziati alle 15. Da segnalare il vantaggio all'intervallo del Catanzaro sulla Reggiana, della Juve Stabia sul Padova e del Frosinone nel big match dello 'Stirpe' contro il Venezia. 1-1 Mantova-Bari, mentre gli altri match sono ancora sullo 0-0. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B, 23ª GIORNATA
Cesena-Pescara2-0
25' Berti, 77' Francesconi
In corso
Carrarese-Südtirol 0-0
Catanzaro-Reggiana 1-0
29' Liberali
Frosinone-Venezia 1-0
43' Raimondo
Juve Stabia-Padova 1-0
28' rig. Gabrielloni
Mantova-Bari 1-1
14' Meroni (M), 16' Odenthal (B)
Modena-Sampdoria 0-0
Sabato 7 febbraio 2026
Ore 17.15 - Palermo-Empoli
Ore 19.30 - Spezia-Virtus Entella
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza-Avellino