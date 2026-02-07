Serie B, 23ª giornata: i parziali dei match delle 15. Avanti Catanzaro e Juve Stabia

Sono appena terminate le prime frazioni di gioco dei sei match di Serie B validi per la 23ª giornata di campionato iniziati alle 15. Da segnalare il vantaggio all'intervallo del Catanzaro sulla Reggiana, della Juve Stabia sul Padova e del Frosinone nel big match dello 'Stirpe' contro il Venezia. 1-1 Mantova-Bari, mentre gli altri match sono ancora sullo 0-0. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B, 23ª GIORNATA

Cesena-Pescara2-0

25' Berti, 77' Francesconi

In corso

Carrarese-Südtirol 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

Catanzaro-Reggiana 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

29' Liberali

Frosinone-Venezia 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

43' Raimondo

Juve Stabia-Padova 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

28' rig. Gabrielloni

Mantova-Bari 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

14' Meroni (M), 16' Odenthal (B)

Modena-Sampdoria 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

Sabato 7 febbraio 2026

Ore 17.15 - Palermo-Empoli

Ore 19.30 - Spezia-Virtus Entella

Domenica 8 febbraio 2026

Ore 15.00 - Monza-Avellino