Kenan Yildiz ha rinnovato: tutti i dettagli del nuovo contratto con la Juventus

Se non a vita, vista la sua giovane età, Kenan Yildiz si lega alla Juventus a lungo. Il fantasista turco e il club bianconero hanno annunciato oggi il rinnovo del contratto. Il secondo prolungamento, da quanto il talento classe 2005 è arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco. Correva il 2022 e Kenan soltanto un ragazzino di belle speranze, con un ingaggio da 100 mila euro. Molto lontano da quello che percepirà a partire da oggi.

Già nel 2024, quando la Juventus aveva deciso di affidargli la maglia numero 10, il passo in avanti era stato sostanziale e sostanzioso. L’ingaggio era schizzato a 1,7 milioni di euro a stagione. Un contratto da grande, non ancora da stella come quello che è invece stato siglato nelle scorse ore grazie al lavoro di Damien Comolli e Giorgio Chiellini.

Con il nuovo contratto, la scadenza si allunga - dal 2029 al 2030 -, ma sono soprattutto le cifre del bonifico ad aumentare: l’ingaggio stagionale schizza fino a quasi 6 milioni di euro, destinato a salire a 7 milioni di euro più bonus dalla prossima stagione. In più, a Kenan sarà corrisposto un bonus fedeltà alla firma da 6 milioni di euro: cifre da protagonista assoluto, appunto.