Brann o Dinamo Zagabria per il Bologna: alle 13 il sorteggio, tutto quello che c'è da sapere

Conclusa la League Phase al decimo posto, il Bologna conoscerà oggi la propria avversaria negli spareggi per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Potreste seguire il sorteggio in diretta testuale sulle pagine di TuttoMercatoWeb.

A che ora e dove si terrà il sorteggio?

Il sorteggio avrà luogo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizierà alle 13.

Come funzionano gli accoppiamenti?

I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

Quali sono le squadre teste di serie?

Teste di serie: Genk (BEL), Bologna (ITA), Stuttgart (GER), Ferencváros (HUN), Nottingham Forest (ENG), Viktoria Plzeň (CZE), Crvena Zvezda (SRB), Celta Vigo (ESP)

Non teste di serie: PAOK (GRE), Lille (FRA), Fenerbahçe (TUR), Panathinaikos (GRE), Celtic (SCO), Ludogorets (BUL), GNK Dinamo (CRO), Brann (NOR)

I possibili accoppiamenti?

Celtic o Ludogorets - Stoccarda o Ferencvaros (Porto o Braga agli ottavi di finale)

Fenrebahçe o Panathinaikos - Nottingham Forest o Viktoria Plzen (Midtjylland o Betis)

Dinamo Zagabria o Brann - Genk o Bologna (Friburgo o Roma)

PAOK o Lille - Stella Rossa o Celta (Lione o Aston Villa)

Andata in casa o trasferta?

Le sfide prevedono una partita di andata e una di ritorno; in linea di principio, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì. Il Bologna dovrebbe quindi giocare la gara di ritorno in casa.

Quali sono le date degli spareggi?

Andata: 19 febbraio 2026

Ritorno: 26 febbraio 2026

Quando si terrà il sorteggio per gli ottavi di finale?

Venerdì 27 febbraio 2026.

Quali sono le date della fase a eliminazione diretta di Europa League?

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)