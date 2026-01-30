Saelemaekers esalta il Como: "Con le dovute proporzioni, mi ricorda il Barcellona 2010"

Lunga intervista quella concessa da Alexis Saelemaekers ai microfoni del Corriere della Sera che, tra i vari temi trattativa, h parlato anche delle sue esperienze con Bologna e Roma: "Motta era l’ideale per quel Bologna, per quella squadra. Ranieri per quella Roma. Immagino che invertendo gli allenatori avrebbero fatto ugualmente bene, ma non ne sarei così sicuro".

Ancora sul Bologna e su Thiago Motta: "Un grande lavoratore, possesso, tattica, giocavamo un calcio bellissimo pur non essendo dei fenomeni e abbiamo ottenuto un grande risultato... Anche quando la mattina andavo a fare dei trattamenti lo trovavo già al campo alle 8 e ci restava fino alle 18". E su Pioli: "Mi fece giocare con continuità, quell’anno ci divertimmo parecchio…".

Saelemaekers ha parlato anche di quale squadra più lo ha impressionato finora: "Il Como mi ha colpito. Fa un calcio di possesso che è bellissimo. C’è tanta tecnica. Con le dovute proporzioni, mi ricorda il Barcellona 2010".