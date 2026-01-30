Empoli, secondo annuncio di giornata: dal Venezia arriva Fila in prestito
Seconda ufficialità di giornata per l'Empoli. Dopo gli indizi social e l'annuncio di Antonio Candela, il club toscano ha ufficializzato anche l'arrivo di Daniel Fila: l'attaccante ceco arriva in prestito dal Venezia, di seguito la nota del club:
"Daniel Fila è un nuovo un calciatore azzurro: attaccante ceco, classe 2002, arriva a titolo temporaneo dal Venezia".
Questo invece il comunicato del Venezia
"Il Venezia FC rende noto di aver raggiunto un accordo con l’Empoli FC per la cessione a titolo temporaneo dell’attaccante Daniel Fila fino al termine della stagione.
Giunto a Venezia nel gennaio 2025, il classe 2002 ha collezionato 28 presenze complessive con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 4 reti e fornendo 2 assist.
Buona fortuna, Daniel".
