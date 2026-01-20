Bremer: "Cosa ho imparato dall'infortunio? La pazienza. Suonavo la chitarra e leggevo Aristotele"

Lunga intervista quella concessa da Gleison Bremer ai microfoni del Corriere della Sera dove ha raccontato anche il lungo calvario che lo ha tenuto fuori quasi tutta la scorsa stagione per un infortunio al ginocchio: "Cosa ho imparato? Ad avere pazienza. Una volta incrociai Del Piero al J-Medical: “Calma, non avere fretta, e migliora la tua mobilità”, mi disse".

Cosa le ha dato il tempo dell'infortunio?

"Ho imparato a suonare la chitarra, mia vecchia passione, e tempo per la famiglia. Ogni tanto, mia figlia Agata, 5 anni, mi diceva: “Papà, non farti più male”. E poi, i libri. Lettura preferita? “L’arte della guerra” e i saggi di filosofia, Aristotele soprattutto: autori avanti ditesta, che hanno visioni e pensieri profondi. E poi, durante la riabilitazione, le storie di Baggio e diDel Piero: volevo capire come si fa a ritornare dopo un grave infortunio".

Che effetto le ha fatto ritrovare in squadra Openda (colui che lo aveva infortunato, ndr)?

"Quando l'ho visto mi ha detto “Come gira il mondo”: dopo l’infortunio mi mandò un bel messaggio e dopo meno di un anno era mio compagno di squadra".