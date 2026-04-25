Torino, D'Aversa dribbla la domanda sul futuro: "Penso solo a preparare le partite"

Alla vigilia della partita contro l'Inter, Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro, visto che, nonostante un rendimento di livello, ha un contratto che scadrà solamente a giugno 2026: "Penso soltanto a preparare le partite. Punto a valorizzare i ragazzi e a cercare di fare il meglio possibile".

Ritiene che la squadra sia ben motivata?

"Credo che quando si affronta una squadra che vincerà lo scudetto quale altra motivazione dovremmo avere? Iniziamo a giocare da bambini per disputare queste partite. Questa partita può determinare la qualità del nostro percorso. Non ci sentiamo soddisfatti della nostra prestazione in trasferta e dobbiamo ragionare sul nostro percorso. È difficile ragionare che i miei ragazzi non siamo motivati per la sfida di domani. Il fatto di scendere in campo da Toro non deve essere motivo di dubbio. Non c'è scritto da nessuna parte che non si possa battere l'Inter”.

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Roberto D'Aversa.