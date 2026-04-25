Elphege fa volare il Parma e lo avvicina alla salvezza: 1-0 contro il Pisa all'82'
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Nesta Elphege sblocca Parma-Pisa all'82'. Azione confusionaria in area di rigore ospite, che porta alla sponda di testa di Sorensen verso l'attaccante francese che, tutto solo all'interno dell'area piccola, stoppa il pallone con il destro e, con lo stesso piede, lo deposita alle spalle di un incolpevole Semper. È 1-0 al Tardini.
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