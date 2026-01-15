Brescianini: "Affare lampo con la Viola, a Bergamo giocavo poco e volevo mettermi in mostra"

Marco Brescianini, nuovo centrocampista della Fiorentina (in prestito dall'Atalanta), ha spiegato così il perché della sua scelta durante la sua conferenza stampa di presentazione al Viola Park: "Personalmente non è stato difficile accettare la Fiorentina, il progetto che mi hanno presentato è ambizioso e stimolante. La storia della Fiorentina poi parla da sola. All'Atalanta stavo trovando meno spazio ed è stata un'operazione veloce, voglio ringraziare Commisso e i direttori. La mia voglia di mettermi in mostra è prevalsa rispetto a quello che poteva essere un percorso con l'Atalanta. Ringrazio anche i nerazzurri perché a Bergamo mi sento cresciuto e ora non vedo l'ora di iniziare qui".

Sulle difficoltà della Fiorentina viste da fuori: "Non mi ero fatto un'idea, ma ora posso dirvi che la situazione all'interno dello spogliatoio è ottima. Non so come stessero le cose prima che arrivassi, ma ho sentito che nell'ultimo mese i ragazzi sono molto più applicati. Poteva essere solo una questione di tempo".

Sulla corsa salvezza già vissuta col Frosinone: "Gli spogliatoi son tutti diversi, ma posso ripetere che sia a Frosinone in quel periodo sia oggi alla Fiorentina ho trovato tutti ragazzi pronti a spremere ogni goccia di sudore per questa maglia. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare battaglia".

Sull'interesse della Fiorentina già un anno e mezzo fa: "Che io sappia l'interesse di un anno e mezzo fa da parte dei viola non era così insistente come quest'anno. Quando c'è stata quest'opportunità ho subito accettato e l'operazione è durata pochissimi giorni".

Su cosa gli ha detto mister Palladino a Bergamo: "Mi ha consigliato di venire qui. Lui è stato a Firenze e mi ha detto che è una piazza incredibile, dove mi sarei trovato bene".

