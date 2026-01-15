Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Brescianini: "Palladino mi ha consigliato Firenze. Milan? Non c'ho dormito per 3 notti"

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 11:54Serie A
Giornata di presentazioni ufficiali in casa Fiorentina. Alle ore 11.30, tra le mura del Viola Park, saranno infatti presentati alla stampa i nuovi acquisti Manor Solomon, esterno offensivo arrivato in prestito dal Tottenham, e Marco Brescianini, centrocampista preso in prestito dall'Atalanta. Entrambi hanno già esordito agli ordini di mister Vanoli. Segui il live di TMW con le parole dei due nuovi calciatori viola!

11.34 - Inizia la conferenza stampa, coi due nuovi calciatori viola introdotti dal direttore sportivo Roberto Goretti: "Sono molto felice di essere qui con questi due nuovi calciatori: Brescianini e Solomon. Li ringrazio per l'entusiasmo con cui hanno accettato questa nuova sfida. Sappiamo che potremo contare su di loro, sulla loro mentalità, sul loro entusiasmo e sul loro coraggio. Benvenuti entrambi nel mondo viola e in bocca al lupo".

11.36 - Inizia a parlare Brescianini: "Personalmente non è stato difficile accettare la Fiorentina, il progetto che mi hanno presentato è ambizioso e stimolante. La storia della Fiorentina poi parla da sola. All'Atalanta stavo trovando meno spazio ed è stata un'operazione veloce, voglio ringraziare Commisso e i direttori. La mia voglia di mettermi in mostra è prevalsa rispetto a quello che poteva essere un percorso con l'Atalanta. Ringrazio anche i nerazzurri perché a Bergamo mi sento cresciuto e ora non vedo l'ora di iniziare qui".

Sulla traversa contro il Milan colpita in pieno recupero: "Per due-tre notti non ci ho dormito, ci sto pensando anche adesso perché sarebbe stato un esordio da sogno. Sarà una battaglia da qui alla fine, ma ho trovato uno spogliatoio molto compatto e coeso. Qui ci sono le qualità per fare grandi cose e tutti non vediamo l'ora di dare una svolta".

Sulle difficoltà della Fiorentina viste da fuori: "Non mi ero fatto un'idea, ma ora posso dirvi che la situazione all'interno dello spogliatoio è ottima. Non so come stessero le cose prima che arrivassi, ma ho sentito che nell'ultimo mese i ragazzi sono molto più applicati. Poteva essere solo una questione di tempo".

Sulla corsa salvezza già vissuta col Frosinone: "Gli spogliatoi son tutti diversi, ma posso ripetere che sia a Frosinone in quel periodo sia oggi alla Fiorentina ho trovato tutti ragazzi pronti a spremere ogni goccia di sudore per questa maglia. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare battaglia".

Sul suo ruolo preferito: "Il mio ruolo preferito è la mezzala, in un centrocampo a tre. Mi piace inserirmi per sfruttare le mie capacità offensive. Poi ho giocato in tanti ruoli, anche in attacco, e gioco dove vuole il mister".

Sull'interesse della Fiorentina già un anno e mezzo fa: "Che io sappia l'interesse di un anno e mezzo fa da parte dei viola non era così insistente come quest'anno. Quando c'è stata quest'opportunità ho subito accettato e l'operazione è durata pochissimi giorni".

Sulla sua passione per l'ex viola Bonaventura: "Cercavo di rubargli qualche segreto ai tempi del Milan, quando mi allenavo con la prima squadra. Mi è sempre piaciuto a livello tattico e tecnico. Non ho avuto modo di parlare con lui della Fiorentina, ma in futuro mi piacerebbe farci due chiacchiere".

Su cosa gli ha detto mister Palladino a Bergamo: "Mi ha consigliato di venire qui. Lui è stato a Firenze e mi ha detto che è una piazza incredibile, dove mi sarei trovato bene".

Sul numero 4 di Bove: "Gli faccio un grande in bocca al lupo, ci tengo molto".

Sulla gara col Bologna: "Sarà una gara molto difficile, il Bologna verrà tanto uomo su uomo. Dovremo essere bravi anche sul piano fisico a tenere botta. Se dovessi essere chiamato in causa 10, 45 o 90 minuti, cercherò di dare il massimo".

11.57 - Finisce qui la conferenza stampa di Marco Brescianini.

