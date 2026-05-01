Ravanelli: "Juventus, giusto continuare con Spalletti. Lewa? Non credo sia la scelta migliore"

Intervistato dall'edizione odierna de La Stampa, Fabrizio Ravanelli ha parlato della conferma di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: "Luciano ha fatto un lavoro certosino, un lavoro di qualità non solo a livello di campo, ma anche all’interno di un gruppo che lo ha sempre seguito. Spalletti è stato in grado di compattarlo, di proteggerlo nei momenti di difficoltà e i risultati si sono visti. Oltre che essere un grande tecnico, è anche un uomo di cultura. Continuare con lui è assolutamente la scelta migliore"

Infine un commento sul futuro e sul prossimo mercato. Fra le voci c'è anche quella che porta a Roberto Lewandowski: "Non credo sia la scelta migliore, ma non perché Lewa non sia un centravanti implacabile. Anzi, sono anche convinto che alla Juventus una ventina di reti le segnerebbe pure. Ma ne faccio una questione di età e quindi di progettualità: il polacco lo potresti avere al massimo per un paio di stagioni.

E in più, con quegli anni, va considerata anche la questione del ruolo in campo. Un conto è fare quello che ha fatto Modric: se hai qualità, a centrocampo col controllo del gioco e l’esperienza può fare la differenza. Altro discorso è fare l’attaccante di una big a 38 anni: lo sforzo fisico richiesto è decisamente più pesante".