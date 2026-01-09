Brescianini è viola, Lotito risponde a Sarri su Ratkov, parla Fullkrug: le top news delle 18

Il mercato di gennaio la fa da padrone quasi assoluto in questo venerdì senza Serie A. Sul piano delle ufficialità, il centrocampista Marco Brescianini lascia l’Atalanta e si trasferisce alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, che potrà diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Maglia numero 4 per il nuovo calciatore viola. A Milano, invece, si è presentato il nuovo acquisto Niclas Füllkrug. "Non l'avevo mai scelto in passato, se non con la Germania. Non ho degli idoli in particolare. So che ha un certo peso. Qui al Milan l'hanno indossato giocatori di qualità enorme e spero di esserne all'altezza", le sue parole sulla maglia numero 9 del Milan.

In parallelo si muove anche il mercato "minore" delle squadre del massimo campionato. Il Lecce ha ufficializzato per esempio l’arrivo a titolo definitivo di Omri Gandelman dal KAA Gent, investimento di medio periodo per irrobustire il centrocampo. Il portiere Franz Stolz rientra al Genoa, ma riparte immediatamente verso il Grazer AK 1902. Anche in questo caso è già tutto ufficiale.

A margine delle celebrazioni per i 126 anni della Lazio, Claudio Lotito ha risposto alle considerazioni di mister Sarri sul mercato, soffermandosi in particolare sulla non conoscenza da parte dell'allenatore biancoceleste del nuovo acquisto Petar Ratkov: "Milinkovic quando l’ho preso qualcuno lo conosceva? Sergej fra l’altro si è comportato in modo esemplare con noi, ho sbagliato forse io perché quando era arrivata un’offerta da 140 milioni avrei dovuto venderlo. Quando ha chiesto di andare via gli ho detto che sarebbe servita una certa cifra e lui si è messo a lavoro per trovarla. Nella vita ci sono rapporti di rispetto da mantenere", lo sfogo del numero uno capitolino.