Serie B, Sudtirol-Spezia: il 2026 si apre col botto. Spareggio salvezza al "Druso"

Archiviate le festività, la Serie B torna a infiammare il weekend del calcio italiano con l'ultima giornata del girone d'andata. Allo stadio "Druso" di Bolzano andrà in scena, alle ore 15, un vero e proprio spareggio salvezza tra Sudtirol e Spezia: a dirigere la sfida sarà l'esperto Gianluca Manganiello della sezione AIA di Pinerolo.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - La classifica racconta di un 17° posto con 16 punti, ma quel che più spaventa è il ruolino di marcia negli ultimi mesi degli altoatesini che non vincono dalla sfida interna contro la Reggiana (3-1) dello scorso 27 settembre. Dopo aver chiuso il 2025 con un ko di misura in casa della Juve Stabia (1-0), la formazione di Fabrizio Castori è assolutamente chiamata a rialzare la testa per non compromettere ulteriormente la propria corsa verso l'obiettivo salvezza. Out lo squalificato Davi e l'infortunato Martini, mentre saranno regolarmente a disposizione i nuovi arrivati Verdi e Frigerio. Per quel che concerne la probabile formazione, si va verso il 3-5-2 con Odogwu e Merkaj nel reparto offensivo.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Con appena un punto in più rispetto al Sudtirol, i bianconeri non possono affatto stare tranquilli e avranno bisogno di un altro risultato positivo, dopo la vittoria per 2-1 sul Pescara nell'ultimo turno prima della sosta, per allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria. Mai fermati sul pareggio nelle ultime cinque trasferte (due vittorie e tre ko), i liguri guidati da Roberto Donadoni guardano con fiducia alla seconda metà di stagione e a testimoniare la volontà di far bene c'è anche la campagna acquisti che ha portato, negli ultimi giorni, agli arrivi di Radunovic, Sernicola e Adamo, tre pedine in grado di far la differenza in Serie B. Capitolo formazione: out Sarr, Zurkowski e Bandinelli, nel 3-5-2 giocheranno Artistico e Di Serio in attacco.