Lazio, Ratkov e Taylor già presenti a Verona: tentazione per Sarri?

Una tentazione che poteva essere ancor più forte. Nella sfida di domani al Bentegodi contro il Verona Maurizio Sarri potrà contare per la prima volta sui due volti nuovi di questa sessione di gennaio. Sia Petar Ratkov che Kenneth Taylor saranno nella lista dei convocati biancocelesti e potranno avere spazio a gara in corso. Una piccola tentazione però c'è sul fronte Taylor, ufficializzato nella serata di ieri e che oggi svolgerà il primo allenamento a Formello prima della partenza per Verona. Se fosse riuscito a lavorare anche ieri con la squadra, l'ex Ajax sarebbe entrato seriamente in ballottaggio con Belahyane per completare il centrocampo composto da Cataldi e Vecino. Con un solo allenamento agli ordini di Sarri è difficile immaginare una maglia da titolare per Taylor, ma la tentazione resta e non è da escludere a priori un suo inserimento già da subito dal primo minuto.

Lazio, Ratkov opzione per l'attacco a gara in corso

Avrà bisogno di più tempo invece Petar Ratkov, anche perché non gioca una partita da quattro settimane. Taylor invece è sceso in campo lunedì scorso nell'amichevole vinta dall'Ajax contro il Searing trovando anche il gol. L'attaccante serbo potrà entrare a gara in corso e con Pedro sarà un'arma offensiva a disposizione di Maurizio Sarri dalla panchina. In assenza di Zaccagni sarà Cancellieri a traslocare sulla corsia mancina, con Noslin al centro dell'attacco e Isaksen sulla destra. Attenzione però alla questione mercato anche sugli esterni, perché non è da escludere un'altra cessione importante. Per Cancellieri ci sono stati interessamenti dalla Premier League, ha il contratto in scadenza nel 2027 e la Lazio dovrà decidere se proporre un rinnovo con aumento dell'ingaggio o se fare cassa e virare altrove. Per Isaksen la società ha già scelto, aprendo di fatto a una possibile uscita del danese di fronte a un'offerta vicina ai 25 milioni di euro già in questo mercato di gennaio.