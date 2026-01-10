Serie B, Reggiana-Venezia: granata a caccia di punti salvezza, lagunari per le zone alte

La diciannovesima giornata di Serie B alle 15:00 il match tra Reggiana e Venezia al Città del Tricolore. La Reggiana arriva al confronto con la necessità di interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive che ha fatto evaporare l'entusiasmo seguito alla vittoria di Mantova. La squadra di Dionigi deve evitare il rischio di scivolare verso la zona playout. Il Venezia insegue il quarto successo consecutivo dopo aver chiuso il 2025 con un filotto di nove punti che ha riavvicinato i lagunari alla coppia di testa formata da Frosinone e Monza. L'ultimo precedente diretto risale al primo aprile 2024 e vide la Reggiana imporsi 3-2 in una partita combattuta.

COME ARRIVA LA REGGIANA - La squadra granata attraversa una fase delicata del campionato. Nelle ultime dieci partite il bilancio registra soltanto due vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Le tre battute d'arresto consecutive hanno minato la fiducia del gruppo: dopo il ko interno contro il Padova sono arrivate le sconfitte esterne a Pescara e Genova contro la Sampdoria, entrambe con il punteggio di 2-1. La trasferta di Marassi ha evidenziato le difficoltà della Reggiana nel mantenere il vantaggio acquisito grazie al gol di Portanova, ribaltato poi dalle reti di Conti e Barak. Il rendimento casalingo offre qualche motivo di speranza: al Mapei Stadium la Reggiana ha segnato 11 gol subendone 8. La formazione di Dionigi schiera Novakovich come riferimento offensivo supportato da Tavsan e Portanova. Il centrocampo si affida alla regia di Charlys e Reinhart. La difesa a tre vede Magnani centrale con Papetti e Quaranta ai lati davanti al portiere Motta.

COME ARRIVA IL VENEZIA - I lagunari vivono un momento di grande forma. Il bilancio delle ultime dieci uscite conta sette vittorie, un pareggio e appena due sconfitte. Il tris di successi consecutivi ha proiettato la squadra di Stroppa in piena zona promozione. Il Venezia ha battuto 2-0 il Monza, si è imposto 2-1 a Modena e ha piegato 1-0 l'Entella grazie al gol di Yeboah. Duncan guida il centrocampo insieme a Perez e Doumbia, con Hainaut e Sagrado esterni nel modulo 3-5-2. La coppia d'attacco Yeboah-Casas garantisce peso e profondità. Stroppa ha costruito una macchina rodata che gioca con automatismi consolidati. La distanza dalla vetta è minima e la possibilità di agganciare Frosinone e Monza passa dalla vittoria a Reggio Emilia.