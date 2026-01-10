Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Carrarese-Bari: sfida salvezza allo Stadio dei Marmi

Serie B, Carrarese-Bari: sfida salvezza allo Stadio dei MarmiTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Moscatelli
Oggi alle 06:12Serie B
Matteo Selli

Archiviata la sosta la Serie BKT si appresta a tornare in campo con la diciannovesima giornata nonché ultima del girone d'andata. Tra le altre si preparano a scendere in campo Carrarese e Bari, bisognose di punti per lasciare le zone calde della classifica.

COME ARRIVA LA CARRARESE - I ragazzi di Calabro hanno voglia di ritrovare i tre punti che mancano dal 14 dicembre contro l'Entella. Da lì i Giallazzurri hanno raccolto una sconfitta contro il Monza e un pareggio contro il Mantova. Con 20 punti i toscani si trovano in una situazione di metà classifica, con la volontà di trovare continuità e risalire la china ma dall'altra con la voglia di non perdere punti e ritrovarsi immischiata in zone più calde e pericolose.

COME ARRIVA IL BARI - Situazione molto più delicata per i pugliesi, che non vincono ormai dal 2 novembre e da allora hanno raccolto solamente cinque punti, figli di altrettanti pareggi. Per gli uomini Vivarini servono quindi disperatamente punti per uscire fuori dalle zone più basse di classifica.

Articoli correlati
Quell’unico Avellino-Sampdoria giocato a gennaio e al 19^ turno di B Quell’unico Avellino-Sampdoria giocato a gennaio e al 19^ turno di B
Catanzaro a +13 dopo l’intervallo. Ma quando le Aquile visitano i Canarini… Catanzaro a +13 dopo l’intervallo. Ma quando le Aquile visitano i Canarini…
Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
Altre notizie Serie B
Serie B, Frosinone-Catanzaro: La partita degli ex, tre punti per volare Serie B, Frosinone-Catanzaro: La partita degli ex, tre punti per volare
Serie B, Virtus Entella-Monza: liguri e brianzoli a caccia di punti tra salvezza... Serie B, Virtus Entella-Monza: liguri e brianzoli a caccia di punti tra salvezza e promozione
Serie B, Carrarese-Bari: sfida salvezza allo Stadio dei Marmi Serie B, Carrarese-Bari: sfida salvezza allo Stadio dei Marmi
Serie B, Avellino-Sampdoria: sfida molto interessante tra Tutino e Coda Serie B, Avellino-Sampdoria: sfida molto interessante tra Tutino e Coda
Empoli, Dionisi sul mercato: "La mia squadra mi piace già, e questo lo sa anche la... Empoli, Dionisi sul mercato: "La mia squadra mi piace già, e questo lo sa anche la società"
Sampdoria, in stand by il rinnovo del gioiellino Conti. Che a ora potrebbe partire... Sampdoria, in stand by il rinnovo del gioiellino Conti. Che a ora potrebbe partire a parametro zero
Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena visibile in modalità free su DAZN Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena visibile in modalità free su DAZN
Anche il Palermo e l'Empoli provano a riportare in Italia Barba. Il Persib temporeggia... Anche il Palermo e l'Empoli provano a riportare in Italia Barba. Il Persib temporeggia
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 gennaio
2 Juventus, tesoretto dal Brasile: Arthur e Kaio Jorge possono portare 20 milioni
3 Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
4 Cassano su Inter-Napoli: "Conte la prepara come la finale del Mondiale. Gli azzurri hanno il 51%"
5 Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Arbitri, ma anche Raspadori: Lotito ne ha per tutti. Lazio scatenata: ecco Taylor
Immagine top news n.1 Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Immagine top news n.2 Fullkrug si presenta, dopo aver giocato: senza paura del 9 maledetto. Milan fiducioso su Maignan
Immagine top news n.3 Juventus, cercasi un vice-Yildiz: nel casting ci sono anche Gudmundsson e Maldini
Immagine top news n.4 Lazio, in attesa del transfer ecco l'annuncio. Il sostituto di Guendouzi è Kenneth Taylor
Immagine top news n.5 Roma, entro domani la risposta di Raspadori: l'attaccante apre al trasferimento
Immagine top news n.6 Milan, ottimismo sul rinnovo di Maignan: si tratta sulle commissioni, il punto
Immagine top news n.7 Da Mkhitaryan-Di Lorenzo a Pongracic-Gila: tutti gli errori macroscopici di questa Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.3 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.4 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Cassano su Inter-Napoli: "Conte la prepara come la finale del Mondiale. Gli azzurri hanno il 51%"
Immagine news Serie A n.3 Pardo sul Milan: "Allegri fa bene a pensare alla Champions e non allo scudetto"
Immagine news Serie A n.4 Biasin: "Inter-Napoli sfida scudetto ma non sarà decisiva. Sorpreso da Chivu"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, tesoretto dal Brasile: Arthur e Kaio Jorge possono portare 20 milioni
Immagine news Serie A n.6 Bertolucci: "Milan, al massimo il quarto posto. Fiorentina? Bastano un paio di vittorie"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Frosinone-Catanzaro: La partita degli ex, tre punti per volare
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Virtus Entella-Monza: liguri e brianzoli a caccia di punti tra salvezza e promozione
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Carrarese-Bari: sfida salvezza allo Stadio dei Marmi
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Avellino-Sampdoria: sfida molto interessante tra Tutino e Coda
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi sul mercato: "La mia squadra mi piace già, e questo lo sa anche la società"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, in stand by il rinnovo del gioiellino Conti. Che a ora potrebbe partire a parametro zero
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, chiuso Cester si punta a salutare Fantoni. Poi all-in per Leo in difesa
Immagine news Serie C n.2 Forlì, Miramari: "Per dare consistenza adeguata alla rosa, dobbiamo fare almeno 6 innesti"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 21ª giornata: poker dell'Audace Cerignola sul Potenza. E vince anche l'Ascoli
Immagine news Serie C n.4 Bruzzaniti: "Lottare fino alla fine, su ogni pallone. Questo il Dna che ho trovato al Catania"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, De Simone e Pellegrino scendono in D. Entrambi con la formula del prestito
Immagine news Serie C n.6 Perugia-Pontedera, si tratta ancora per il passaggio di Ladinetti. Il Novara è alla finestra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giornata di amichevole per la Fiorentina Femminile. Che al 'Viola Park' va ko contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)