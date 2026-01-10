Serie B, Carrarese-Bari: sfida salvezza allo Stadio dei Marmi

Archiviata la sosta la Serie BKT si appresta a tornare in campo con la diciannovesima giornata nonché ultima del girone d'andata. Tra le altre si preparano a scendere in campo Carrarese e Bari, bisognose di punti per lasciare le zone calde della classifica.

COME ARRIVA LA CARRARESE - I ragazzi di Calabro hanno voglia di ritrovare i tre punti che mancano dal 14 dicembre contro l'Entella. Da lì i Giallazzurri hanno raccolto una sconfitta contro il Monza e un pareggio contro il Mantova. Con 20 punti i toscani si trovano in una situazione di metà classifica, con la volontà di trovare continuità e risalire la china ma dall'altra con la voglia di non perdere punti e ritrovarsi immischiata in zone più calde e pericolose.

COME ARRIVA IL BARI - Situazione molto più delicata per i pugliesi, che non vincono ormai dal 2 novembre e da allora hanno raccolto solamente cinque punti, figli di altrettanti pareggi. Per gli uomini Vivarini servono quindi disperatamente punti per uscire fuori dalle zone più basse di classifica.